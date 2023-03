Fred Vasseur, nouveau patron de Ferrari: «On a tout pour gagner»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ouf, il n’a pas changé ! Et dieu sait s’il aurait pu, en effectuant les 500 km qui séparent Hinwil (Zurich) de Maranello, sièges respectifs des écuries Sauber et Ferrari. Ce voyage, Fred Vasseur (54 ans) l’a fait discrètement dans les dernières semaines de 2022, pour y rencontrer Benedetto Vigna, l’actuel président du mythique constructeur italien. Puis plus concrètement dans le courant du mois de décembre, pour y prendre la succession à la tête de la Gestione Sportiva de Mattia Binotto, inévitablement sacrifié sur l’autel du nouvel échec enregistré par la Scuderia Ferrari en Formule 1.