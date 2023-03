Bertrand Caroy, le policier star d’RTL, invité d’honneur du Laetare de Stavelot

Le comité des fêtes de Stavelot a présenté ce vendredi les festivités prévues à l’occasion du 518e Laetare. « Après trois ans d’attente, nous pouvons dire que tout le monde est très motivé et prêt pour fêter dignement cet événement tant attendu. Après ces années de disette, les Stavelotains et autres participants vous préparent un spectacle féerique et haut en couleur », indique le comité des fêtes.

À quinze jours de l’échéance tant attendue, les Blancs-Moussis n’en peuvent plus de répéter leur Woua Woua alors que les groupes folkloriques mettent la touche finale à leurs splendides chars, leurs costumes chamarrés et à leurs animations.