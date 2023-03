Séisme en Turquie et en Syrie: la Belgique remet un hôpital de campagne à la Turquie

En effet, suffisamment de médecins et d’infirmiers turcs sont à nouveau disponibles. Toutefois, le transfert se fera progressivement, jusqu’à ce que l’hôpital existant à Kirikhan soit à nouveau pleinement opérationnel, a indiqué vendredi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). Cela fait maintenant près d’un mois que la Turquie et la Syrie ont été secouées par les tremblements de terre, qui ont depuis fait plus de 50 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Notre pays a ensuite envoyé un hôpital de campagne à Kirikhan, avec l’accord que l’équipe belge resterait sur place pendant plusieurs semaines, en fonction des besoins.

Belga

L’hôpital de campagne – de la taille d’un terrain de football – était opérationnel le 16 février, avec plus de 70 travailleurs humanitaires belges, dont de nombreux volontaires et du personnel médical de la défense. Mais comme il y a désormais suffisamment de médecins et d’infirmiers turcs, la Turquie a demandé cette semaine à la Belgique de prendre en charge l’hôpital de campagne. Notre pays a accepté, a déclaré le cabinet Vandenbroucke.

L’hôpital local de Kirikhan se remet progressivement sur pied. Le service des urgences et le laboratoire, par exemple, ont rouvert. D’autres services comme la dialyse le feront dans les prochains jours. Cependant, l’équipe B-FAST et le personnel de l’hôpital local notent que les habitants préfèrent l’hôpital de campagne aux bâtiments potentiellement instables. Par conséquent, la Turquie continuera à utiliser l’hôpital de campagne belge de Kirikhan pendant les prochains mois. Une fois que l’hôpital turc de Kirikhan sera pleinement opérationnel et reconstruit en toute sécurité, les activités pourront reprendre.