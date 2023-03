D1A | Jason Davidson est devenu incontournable à l’AS Eupen: «L’équipe passe avant tout»

Sa saison. « J’ai commencé la saison blessé et j’ai dû rattraper une grande partie de la préparation, ce qui a été difficile. Plus la saison avançait, plus je me sentais bien et fort. Je pense que je joue désormais un bon football. En tant que l’un des joueurs les plus âgés de l’équipe, il ne s’agit pas seulement de moi ou de mes performances, mais aussi d’aider l’équipe à être un leader sur et en dehors du terrain ».

L’influence d’Edward Still. « C’est quelque chose que le nouvel entraîneur a certainement apporté : Il parle couramment plusieurs langues. Pour moi, Edward Still est l’un des premiers entraîneurs à pouvoir exprimer et expliquer ses idées en français, en néerlandais ou en anglais. On dirait que chaque langue est sa langue maternelle (rires). C’est une qualité énorme quand l’entraîneur peut s’exprimer de cette manière avec différents joueurs ou même avec tous les joueurs. Dans le football, rien n’est possible sans communication. On peut avoir le meilleur plan pour le match. Mais si tout le monde ne le comprend pas, cela devient difficile. En outre, je pense que nous sommes devenus beaucoup plus stables défensivement. Si nous sommes désormais difficiles à battre, c’est aussi grâce à l’entraîneur et à son staff. Lors de son arrivée, il avait un message et un plan clairs, ce qui a changé la dynamique de l’équipe. Tout le monde joue désormais pour l’équipe, les individualités n’existent plus. L’équipe passe avant tout.