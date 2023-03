Le Cercle de Bruges et Seraing, deux clubs satellites bien différents

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Cercle de Bruges et le RFC Seraing qui se rencontrent samedi (18h15) présentent diverses similitudes. La plus importante étant de vivre à l’ombre d’un monument local. Le FC Bruges en Venise du Nord, le Standard au cœur du bassin sidérurgique. Conséquence de ce voisinage encombrant, un public clairsemé, pour ne pas dire davantage au Pairay. Ensuite un parcours de vie qui n’a pas toujours ressemblé à un long fleuve tranquille. Enfin, tant le Cercle que Seraing appartiennent à des clubs français. Précisément, là, s’arrêtent les comparaisons. Car Monaco et Metz, ce n’est pas pareil !