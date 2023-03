Le fabricant américain de drones General Atomics à la recherche de nouveaux partenaires belges

Celui-ci vise à rassembler à nouveau des entreprises belges et des leaders de l’industrie aérospatiale susceptibles de participer aux activités de GA-ASI, avec la participation de l’entreprise américaine et de certaines autres firmes venues d’Outre-Atlantique, dont Lockheed Martin Ventures, a précisé la société californienne dans un communiqué.

Retenu par le gouvernement belge pour la fourniture de quatre – et à terme six – drones MQ-9B SkyGuardian appelés à opérer depuis la base aérienne de Florennes, le fabricant américain a baptisé cet événement « Blue Magic Belgium » (BMB).

« Pour l’événement de cette année, nous allons élargir notre concept en faisant appel à des partenaires supplémentaires », a-t-il ajouté en précisant que les domaines d’intérêt de Blue Magic Belgium 2023 seront l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique, l’autonomie, les matériaux avancés, les capteurs, la fabrication avancée et l’espace.

Depuis la création de BMB, GA-ASI a commencé à travailler avec un large éventail d’entreprises belges, dont AeroSimulators Group, Airobot, Systèmes ALX, Coexpair, DronePort, une division d’Hexagon, ScioTeq, SABCA (désormais Sabena Engineering), Thales Belgique et ST Ingénierie.

GA-ASI a déjà organisé des éditions de Blue Magic Belgium en 2019, 2020 et 2021.

L’événement se déroulera au hub d’innovation et de formation numérique et technologique A6K situé dans le centre de Charleroi.

Le ministère belge de la Défense a annoncé en 2018 à GA-ASI l’achat de quatre drones MQ-9B SkyGuardian, des engins capables de voler durant près de 40 heures à 40.000 pieds (plus de 13 km d’altitude) pour effectuer des missions de reconnaissance. Le plan STAR (pour « Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience »), qui définit les contours de l’armée à l’horizon 2030 et a été approuvé l’an dernier par le gouvernement et le parlement, prévoit l’achat d’un troisième système à deux appareils. Les premières livraisons sont attendues à l’été 2024, selon un spécialiste du dossier.