Le nouveau magasin-boucherie «La Vache d’Ici» à Méan est inauguré ce samedi

Anthony et Valérie-Anne lancent leur nouveau magasin-boucherie, La Vache d’Ici, à Méan. L’ouverture de leur commerce sera effective le jeudi 9 mars. Alors qu’ils souhaitent favoriser le circuit court, le duo proposera à ses clients des produits locaux : fromage, yaourt, pain ou encore farine.

Le magasin sera ouvert les jeudis, vendredis (de 9 à 13h et de 14 à 18h) et le samedi (de 9 à 13h et de 14 à 17h).