Dimanche dernier, la victoire contre saint-Trond résume assez bien la saison en clair-obscur d’Isaac Mbenza avec le Sporting. L’ancien Diablotin, dans la continuité de la contre-performance collective à Ostende une semaine semaine auparavant, a entamé cette rencontre sur le banc. Monté au jeu en remplacement de Joris kayembe, blessé, il s’est ensuite montré décisif en poussant le gardien trudonnaire à la faute sur l’unique but inscrit par les siens. De quoi revendiquer de nouveau une place de titulaire ce samedi contre Courtrai ?

Contre Courtrai, le Sporting va devoir confirmer. Or, il a souvent manqué de constance cette saison. Comment l’expliquer ?

On se relâchait à des moments qu’il ne fallait pas, on n’était peut-être pas concentré tout le temps. Par exemple, à l’aller contre Courtrai, on mène 2-0, avant d’être remonté un peu bêtement. Ces détails nous faisaient défaut. On avant peut-être aussi besoin d’être renforcé au niveau du noyau. Désormais, on a commis assez de petites fautes et cherché assez d’excuses. Aujourd’hui, on n’a plus le droit à l’erreur.