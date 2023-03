Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits remontent à plus de dix jours, rue du Pont à Montignies-sur-Sambre. Serge, 63 ans, a reçu la visite d’un homme et d’une femme qui faisaient du porte-à-porte pour les sinistrés de Turquie et de Syrie, frappés par le séisme.

Quand la sonnette a retenti, le Montagnard était dans son fauteuil en train de regarder la télévision.