Ingrid Chauvin se livre pour MAX: «Dans ‘Demain nous appartient’, j’essaye d’influencer les scénaristes vers la comédie mais la pauvre Chloé, elle est face à un agresseur toutes les semaines…»

Cela fait plus de cinq ans maintenant que vous êtes l’héroïne de « Demain nous appartient ». Vous pouvez maintenant souffler vos idées d’intrigues aux scénaristes ? J’essaie mais ils ne prennent rien de ce que je propose (rires) ! Je les influence vers la comédie mais la pauvre Chloé (son rôle, NdlR) elle est face à un agresseur toutes les semaines. Donc mon influence ne fonctionne pas du tout ! (rires) C’est tellement compliqué, on est dans une quotidienne, il faut qu’il y ait des histoires inquiétantes, qui font qu’on est en empathie avec les personnages. Et de fait, Sète apparaît comme l’une des villes les plus dangereuses de France et moi comme une super-héroïne qui s’en sort toujours bien. Mais j’adore ça ! Je me sens bien dans cette série. Ça me permet de rester à domicile et de travailler sur d’autres projets, et d’être très présente pour mon fils. Ça, c’est ma priorité.

Est-ce que le fait d'être dans une série quotidienne, d'avoir toutes vos autres activités sur le côté vous empêche de jouer ailleurs ?

Je pense que j’ai eu la chance d’avoir eu un parcours professionnel magnifique et ce que je vis aujourd’hui professionnellement me correspond parfaitement. Quand mon fils Tom sera plus grand, peut-être que je m’offrirai des retours au théâtre parce que j’adore ça. Je ne changerais rien du tout !

Sa gamme de cosmétiques apaisante en hommage à sa fille Jade Vous avez imaginé une eau de parfum, Mademoiselle Chauvin, que beaucoup s’arrachent. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans les cosmétiques ? La base, c’était il y a deux ans, quand on m’a demandé de créer une fragrance, pour une ligne cosmétique pour enfants, plus particulièrement pour des enfants hospitalisés et qui permettrait de faire des doudous olfactifs apaisants pour garder le lien entre la maman et l’enfant. Évidemment, je l’ai fait en pensant à ma fille Jade, en me souvenant des moments terrifiants à l’hôpital, à l’absence. J’ai créé cette fragrance avec le doudou de ma fille à côté, avec les petites anecdotes de Tom sur les odeurs. Puis, on m’a proposé de décliner cette fragrance pour la femme. De là, est née Mademoiselle Chauvin. Et c’est beau parce que de cette manière je propage un peu le souvenir de Jade. Et la gamme cosmétique (lait corps, shampoing, sérum…) qui va voir le jour ce mois-ci s’appellera Jade du coup. Tout part de cette même fragrance de départ qui a un côté apaisant. J’ai travaillé pendant des mois sur les senteurs, et dans les essences que j’ai sélectionnées il y a le deuil, la reconstruction, l’amour éternel… Il y a toute mon histoire dans ces odeurs ! C’est fou l’olfactothérapie. Votre fils Tom, âgé de 6 ans et demi, comprend ce que vous faites ? Oui, il m’aide à faire les colis des parfums. Et quand je fais des vidéos, il me dit parfois que je devrais dire ci ou ça pour que les gens soient contents…(sourire) (…) >>> L’intégralité de l’interview d’Ingrid Chauvin est à retrouver ce samedi dans votre magazine MAX et sur max.sudinfo.be.