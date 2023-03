«Chez Nous», un nouveau mouvement d’extrême droite cherche à s’implanter à Verviers et inquiète des associations

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous sommes en Europe en 2023 après Jésus-Christ. Toutes les régions d’Europe connaissent une poussée de l’extrême droite. Toutes ? Non, la Wallonie résiste encore et toujours à la vague brune. Et pourtant, ce n’est pas faute d’essayer. Un nouveau mouvement tente de prendre racine dans les grandes villes de Wallonie. Il essaye de percer aussi à Verviers.