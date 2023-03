«Ramenez notre mari, frère, oncle et papa»: Mohamed a disparu à Anvers, il pourrait avoir été enlevé et être retenu par des criminels

Ce mercredi soir-là, Mohamed Azzaoui avait donné rendez-vous à quelqu’un sur le parking d’autoroute de Waarloos, le long de la E19 en direction d’Anvers, et les images de vidéosurveillance du magasin situé sur le parking montrent qu’il s’y trouvait effectivement. À 20h49, l’homme a été traîné par plusieurs suspects, masqués et cagoulés, dans une VW Golf noire de type R32. La voiture a ensuite pris la fuite en direction d’Anvers.

Des témoins ont appelé la police, mais celle-ci n’a pas pu rattraper la voiture. Les images de la caméra ANPR ont montré la VW Golf prenant la Autolei en direction de Borsbeek plus tard dans la soirée au rond-point de Wommelgem. Il est possible que la victime a été emmenée à un endroit situé entre la Autolei et la Herentalsebaan ce soir-là, et il est possible que l’homme a été emmené plus tard à un autre endroit, encore inconnu.