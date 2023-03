À Lasne, Rester Femme accompagne les patientes atteintes d’un cancer: «Quand elle repart avec le sourire, ma journée est gagnée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2020, 68.782 cancers ont été diagnostiqués en Belgique. En moyenne, une femme sur quatre est touchée par cette maladie avant son 75e anniversaire. Même si le taux de guérison est revu à la baisse, ces chiffres restent effrayants.

Confrontée à diverses reprises au cancer et pour aider les femmes à traverser la maladie tout en continuant à se sentir belles, Isabelle Navarra a créé Rester femmes : un service d’accompagnement personnalisé pour les femmes atteintes d’un cancer. « Il n’y avait pas d’offre de médecine intégrative et de prise en charge globale des patientes en Belgique. Alors j’ai suivi une formation en onco-esthétique et j’ai créé Rester Femme », explique Isabelle Navarra.

Aujourd’hui, elle est plus épanouie que jamais dans son travail : « Quand je vois une femme, à qui on vient de diagnostiquer un cancer, pousser la porte du centre, que je peux l’aider et qu’elle repart avec le sourire, ma journée est gagnée ».