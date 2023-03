À peine remis des inondations, Alexis (11 ans), de Trooz, est atteint d’une tumeur au cerveau : « Il pose énormément de questions aux médecins et se demande ce qu’il se passe »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un véritable enfer que vit depuis plusieurs jours une famille originaire de Trooz, qui a notamment été touchée par les inondations de juillet 2021. En effet, depuis que Pierre (14 ans) et son petit frère Alexis (11 ans) ont attrapé une rhinopharyngite, les nouvelles vont de mal en pis, comme l’explique Christelle, la maman du petit garçon.

« Pierre et Alexis sont tombés malades aux alentours du 10 février. Le médecin est venu et a diagnostiqué une rhinopharyngite. Pierre s’en est remis, mais pas Alexis qui continuait à se plaindre de maux de tête et de ventre. »