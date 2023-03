Rami étudiant syrien, arrivé à Verviers il y a 7 ans, est en master en aéronautique grâce au programme Boost

Cela fait sept ans que Rami est arrivé de Syrie. Après un dangereux périple, il est passé par un centre pour demandeurs d’asile en Flandre. Rami, connaissait le français mais pas du tout la langue du nord du pays. Quand sa famille s’est installée dans la région de Verviers, 6 mois après son arrivée dans le nord du pays, il a poursuivi ses études secondaires en immersion néerlandais, explique la fondation Roi Baudouin dans un communiqué de presse. Au Collège, l’un de ses professeurs qui avait repéré l’étudiant motivé, lui fait connaître Boost, le programme de soutien à la réussite scolaire initié et géré par la Fondation Roi Baudouin. Ce programme s’adresse à des jeunes talentueux et motivés issus de milieux socio-économiques fragilisés. Soucieux de ne laisser filer aucune opportunité, Rami décide de passer l’entretien, où il convainc totalement, et se lance dans l’aventure. Il suit des multiples ateliers dans le cadre du programme depuis sa 4ème secondaire.

Boost est une bonne fée posée au chevet de l’étudiant : « En Bac I en ingénieur civil, j’ai rencontré des difficultés en informatique. Boost m’a permis de recevoir des cours particuliers, et grâce à cela, j’ai pu me mettre à niveau », explique-t-il. « Ce programme a véritablement boosté ma confiance en moi », ajoute le jeune homme. Mais ça ne va pas que dans un sens, Rami apporte et compte apporter énormément au programme Boost.

Un exemple pour les autres En effet, David, son ancien manager s’émerveille en disant : « c’est incroyable ce qu’il a réalisé depuis son arrivée en Belgique. Dans son groupe Boost, il représente un exemple très inspirant pour les autres : Rami, c’est un pilier, attentif aux autres, modeste et très doué ».