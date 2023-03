Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui aurait imaginé, lorsque le Standard a entamé sa saison face à La Gantoise le 22 juillet 2022, que William Balikwisha serait, sept mois et demi plus tard, le cinquième joueur le plus utilisé par Ronny Deila, après Arnaud Bodart, Merveille Bokadi, Aron Dönnum et Noë Dussenne ? Et qu’après un parcours aussi particulier et chaotique que le sien, il aurait acquis un statut de titulaire indiscutable au sein d’un club où personne ne semblait disposé à lui donner sa chance ? Pas grand monde assurément.

de videos

« Ce n’est pourtant pas une révélation », assène Thierry Verjans, qui a connu Balikwisha tant à Anderlecht qu’au Standard, pendant sa formation. « Il fallait simplement que William, à qui il a toujours manqué une forme de reconnaissance de son talent, croise la route d’un coach qui tombe sous son charme. Il l’a trouvé en la personne de Deila, qui l’a mis en avant et lui a sans doute dit des choses qu’il avait besoin d’entendre et qu’on ne lui avait jamais dites auparavant. Car William a besoin d’être aimé, après avoir vécu dans l’ombre de son frère Michel-Ange, qui a été plus vite productif que lui, et avoir été supplanté par son cadet aux yeux du milieu footballistique. À Anderlecht, on croyait en Mickey, pas en William ! Et au Standard, c’était un peu la même chose… »