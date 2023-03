La Commission européenne revoit les règles autour des missions à l’étranger

Le site web Politico a révélé en début de semaine que le directeur général mobilité et transport, Henrik Hololei, a effectué entre 2015 et 2021 neuf vols « gratuits » avec Qatar Airways, alors que la Commission négociait parallèlement un accord d’aviation avec le Qatar. Deux de ces vols ont été directement payés par les autorités qataries, les autres par des lobbies et organisateurs de conférences.

Interrogé sur la question lors du briefing quotidien du milieu de journée de la Commission européenne, un porte-parole a expliqué que la règle de base pour les déplacements dans le cadre de missions est que la Commission paie les coûts de voyage. Mais sous certaines conditions, il est accepté que des parties tierces supportent tout ou partie des coûts. Il y a alors une analyse des potentiels conflits d’intérêt, et le cas échéant un enregistrement des coûts dans un système interne.