Suite aux nombreux chantiers à Oupeye, Visé et Bassenge, des automobilistes prennent les sens interdits : la police a verbalisé… plus de 100 conducteurs !

La circulation à Oupeye, Bassenge et Visé est particulièrement compliquée depuis quelques semaines. En cause, des chantiers qui se déroulent simultanément et qui ont nécessité la mise en place de déviations avec mise en sens unique de certaines rues. Mais de nombreux automobilistes semblent estimer que le code de la route n’est pas fait pour eux.

C’est ainsi que dès la fin janvier, il a été constaté, à Hermée, que des conducteurs prenaient la rue Neuve en sens interdit pour ne pas suivre la déviation. Au-delà de l’infraction, ce comportement est dangereux puisqu’il pourrait engendrer des collisions frontales.