Il viole deux filles de 15 et 17 ans avant de les menacer de mort à Grâce-Hollogne: cinq ans de prison requis

Le prévenu avait rencontré une des deux jeunes filles sur Facebook et l’avait invitée avec son amie chez lui le 14 avril 2018. Le prévenu et ses invitées écoutaient de la musique et riaient ensemble lorsqu’il avait imposé des attouchements aux deux jeunes filles et un acte de pénétration à l’une d’elles.

Attachée à une chaise

Après les avoir mises en confiance en prétendant être le cousin du père d’une des victimes, le prévenu avait tenté de déshabiller ses deux invitées. Il les avait menacées de mort. L’une d’elles avait été attachée sur une chaise avant de subir un acte de pénétration.

Les deux jeunes filles avaient dénoncé les faits le jour-même, mais le prévenu les avait contestés, affirmant avoir adopté un comportement protecteur.

Le parquet a souligné les antécédents du prévenu et son état de récidive légale avant de requérir une peine de cinq ans de prison assortie d’une mise à disposition du tribunal de l’application des peines.

La défense, Me Pacolet, a sollicité l’acquittement ou une peine assortie d’un sursis probatoire.

Le jugement sera prononcé le 31 mars.