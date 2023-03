Liège finaliste des «Innovation in politics awards» avec son opération «Sang toi libre», qui lutte contre la précarité menstruelle

En lançant l’opération « Sang toi libre » en mars 2022, l’échevine liégeoise de la Cohésion sociale, Julie Fernandez Fernandez, entendait lutter cotre la précarité menstruelle. L’idée était en effet de distribuer gratuitement des protections périodiques de tous types aux personnes dans le besoin, tout en leur permettant de faire évoluer l’action en donnant leur avis. Mais elle ne se doutait sans doute pas que « Sang toi libre » serait propulsée dans le top 10 d’un concours européen, les « Innovation in politics awards », visant à récompenser les solutions innovantes aux problématiques sociales.

Le 11 mai prochain à Varsovie, les dix finalistes seront départagés. On saura alors si la Cité ardente montera ou non sur la première marche du podium. Mais quoi qu’il arrive, cette sélection dans le top 10 prouve d’ores et déjà que « Sang toi libre » est un exemple en termes d’innovation politique en Europe