Le grand retour de la bourse de minéraux et fossiles à Hannut: plus de 2.000 visiteurs sont attendus au Marché couvert ce dimanche!

Les années 2021 et 2022, à cause de la pandémie, n’ont malheureusement pas pu accueillir l’exposition de minéraux au Marché couvert de Hannut. Mais ce dimanche, le Club Hannutois d’Amateur de Minéorologie et Paléontologie (CHAMP) relance son événement pour la 32e édition.

Le concept reste le même. Ce sont 103 exposants qui viennent dévoiler et/ou vendre les meilleurs éléments de leurs collections privées de minéraux, fossiles et bijoux. Ils sont étendus sur 144 mètres de tables. La bourse-expo de Hannut est une des plus grandes de Belgique ! Plusieurs thématiques seront mises en avant : des vitrines avec des minéraux provenant de Chine, Madagascar et bien d’autres seront exposées.