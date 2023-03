Léo, 20 ans, vend plus de 10.000 tulipes… par semaine dans son magasin de fleurs à Modave: «Tout part en une seule journée!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour beaucoup, le mois de mars est synonyme de renouveau et le retour de jours meilleurs. Pour les fleuristes, c’est surtout la période de la tulipe, reine de la saison, qui ravit les amateurs de compositions florales.

Dans son magasin de fleurs à Modave, Léo Michotte, 20 ans, nous accueille avec un grand sourire. Instantanément, un parfum printanier imprègne la pièce et nous chatouille les narines. Au sol, des dizaines de seaux remplis de bouquets de tulipes : des blanches, des jaunes, des rouges, des violettes… pas de doute possible, ici, on trouve son bonheur sans trop chercher.