Extension des Carrières du Hainaut à Soignies: la N524 bloquée, avant la mise en place des déviations prévues? «C’est inadmissible!»

La Route de la Pierre bleue a été inaugurée en 2010. Depuis deux ans, un nouveau tronçon est en construction pour permettre une extension sur quelque 100 hectares. Le gros-œuvre se termine et le SPW va procéder bientôt au raccordement avec la route régionale. Pour ce faire, le SPW a annoncé une mise en circulation alternée de la nouvelle voirie pendant un mois et une fermeture de celle-ci entre la mi-août et décembre.

Là où le bât blesse, c’est que cette procédure outrepasse l’engagement de mettre en place des voiries de déviation préalables. Le député sonégien (Les Engagés) a déjà envoyé sa question orale au Ministre wallon des infrastructures et de la mobilité, Philippe Henry. Celle-ci s’appuie sur l’arrêté du 19 juillet 2018 qui autorise les Carrières du Hainaut à étendre leurs activités.

Le député François Desquesnes (Les Engagés). - B.

Un arrêté qui acte la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies permettant cette extension. François Desquenes pointe un paragraphe en particulier qui stipule « qu’aucun permis impliquant la suppression d’un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la pierre bleue ne peut être mis en œuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles. »