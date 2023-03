Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le festival Guerrières !, organisé en mars par Mons Arts de la Scène (MARS), revendique « une programmation exclusivement féminine. Il prend à bras-le-corps ces questions essentielles que sont l’équité, la représentativité, la diversité et la question des privilèges. » Outre des spectacles, l’événement propose des expositions, des rencontres et des ateliers sur ces thématiques.

Le programme du yoga décolonial. - N.Z.

Les 15, 16 et 17 mars, deux séances de yoga seront organisées par la journaliste et activiste Capucine Legelle. Il s’agit d’un « yoga réparateur et décolonial pour revenir à soi ». Si la seconde séance est ouverte à toutes et tous, la première est réservée aux femmes et hommes non-blancs. Les horaires sont bien spécifiés dans le programme du festival.