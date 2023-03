Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis mercredi, c’est l’effroi à Martelange. Cette petite ville, d’habitude si calme et sans histoire, fait la une de tous les médias de la région suite à la macabre découverte faite Route de Bastogne. Si pendant plus de 48 heures, aucune information supplémentaire n’a filtré, l’enquête s’est accélérée ce vendredi. Nous avons appris vendredi matin qu’une personne a été présentée au juge d’instruction et inculpée dans la foulée d’homicide. Une personne qui ne serait autre que V.W., l’infirmière de la victime. Une infirmière qui nie toute implication dans le meurtre de sa patiente, mais qui présente un profil qui inquiète la justice.