La Galerie du Centre rouverte mais les salons de manucure restent fermés

La Galerie du Centre peut rouvrir. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert. Le mardi 21 février, une douzaine de spectateurs du Cinéma Aventure à la Galerie du Centre ont soudainement souffert d’une irritation des yeux et des voies respiratoires pendant la projection du soir. Un visiteur a fait un malaise et a été emmené à l’hôpital. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont évacué la salle de cinéma. Vu la gravité des faits et l’incertitude quant aux causes, le bourgmestre a fermé la Galerie dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Une première visite d’inspection a eu lieu le mercredi 22 février. Une deuxième visite d’inspection a eu lieu le mardi 28 février menée par la Cellule de contrôle et de sécurité publique de la Ville de Bruxelles, assistée par Environnement Bruxelles, le Siamu, le service Planification d’urgence, la Police et l’Inspection du travail. Presque tous les locaux demandés ont pu être visités et contrôlés ce jour-là, à l’exception de six box de garage. Ce vendredi, ils ont été contrôlés. Suite à l’analyse des risques de sécurité, le Bourgmestre prend ce vendredi un nouvel arrêté.