Kaoutar Berne, la nouvelle vague de l’humour bruxellois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La scène de l’humour se développe à Bruxelles. Les salles de spectacle, les soirées et les scènes ouvertes se démocratisent dans de plus en plus de lieux de la capitale. De nombreux humoristes bruxellois émergent grâce à ces lieux qui apportent de la visibilité auprès du public bruxellois.

Lire aussi Nouvel Act, le nouveau QG de l’humour à Bruxelles: «L’humour belge n’est plus à prouver»

Kaoutar incarne cette génération d’humoristes bruxellois. En 2018, elle décide de se lancer dans le stand-up. « J’ai décidé de vivre de ma passion. J’ai enchaîné les salles, les comedy club. J’avais fait un peu de théâtre avant et de la danse également. J’avais donc une expérience de la scène mais pas du seul en scène, c’était une découverte », raconte l’humoriste sur les ondes de KIF Radio (97.8FM).