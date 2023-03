L’ancienne décharge des Wallants à Dour a été réhabilitée et sera accessible au public certains jours

L’ancienne décharge des Wallants, réhabilitée en espace vert, ouvre ses portes au public en 2023. Deux dates sont prévues. Le 30 avril, une balade découverte du site est prévue ainsi qu’un atelier pour les enfants. Découverte de la ruche, vente de plantes, prévention contre les frelons asiatiques… Le 17 septembre, le site sera ouvert pour un déjeuner en famille, des animations zéro déchet et bien d’autres activités. Le site sera ouvert gratuitement de 10h à 16h.

Certains se souviennent peut-être de cet espace où des milliers de tonnes de déchets ménagers ont été déversées pendant des dizaines d’années. « En 2006, je m’étais engagé à assainir et redonner une vocation à ce site au cœur de la vallée du Hanneton. C’est chose faite et chaque année qui passe voit le site s’embellir », détaille le bourgmestre de Dour.

On retrouve désormais sur le site préservé un verger et un rucher didactiques. Du miel y est fabriqué et récolté par le centre de formation apicole des Hauts-Pays.