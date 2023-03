La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai vu la plus belle salle de spectacle de Liège et j’ai transporté la chaise à papy» (vidéos)

L’artiste belge du moment, en fait c’est lui

Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose d’aussi beau depuis longtemps. La salle de l’orchestre philharmonique de Liège est un vrai bijou. J’entre à pas feutré, les danseurs sont en pleine séance de yoga. J’ai le souffle coupé. Face à moi, un théâtre à l’italienne digne du cinéma, balcons, velours rouge, dorures. Tout y est. J’avais demandé à Bruno Coppens si nous pouvions faire l’interview dans la salle, ce sera parfait.

Bruno Coppens ne joue que dans quelques heures mais il arrive en costume de scène, masque de lion sur la tête. Il n’est pas de bonne humeur, il est heureux. Ça se sent… très fort. Habitué aux one-man-show et aux jeux de mots, j’avais lu qu’il rêvait de se mettre au service des autres, je lui demande s’il a l’impression d’avoir touché le Graal avec ce spectacle musical. Il conte bien sûr mais le voilà obligé de danser et chanter. Dans le genre performance, on ne fait pas mieux. Bruno Coppens n’est pas un humoriste de coups ou de buzz, il n’est sans doute pas le plus bankable non plus mais sur ce coup-là, les astres se sont alignés. Il a de quoi sourire… si fort.