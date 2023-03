Julien Watrin heureux d’avoir réussi à améliorer son record de Belgique: «J’ai fait un pas en avant sur plan mental»

Julien Watrin a amélioré son record de Belgique en demi-finale (45.82), et les deux Belgian Tornados peuvent croire en leurs chances en finale.

« Je suis très heureux », s’est-il réjoui. « Dans le passé, j’ai souvent eu du mal dans la deuxième partie de la course, mais j’ai fait un pas en avant sur le plan mental. Je crois en mes chances en finale, je me sens bien dans ma peau. En finale, tout est possible. C’est génial que nous soyons deux Belges qualifiés. C’est super qu’Alexander soit là aussi », a-t-il conclu.