Des jeux, des soirées jeux et plus encore à Tournai

Le food truck de Little Mama – Pizzas au feu de bois (https ://littlemama.be/) sera présent pour le midi de 12h à 14h et le soir de 18h30 à 20h30.

– Dimanche 23 avril de 13h30 à 18h, tournoi amical en trois jeux. Pour s’affronter sur 3 jeux différents (un court, un moyen et un long) et tenter de remporter l’un des prix mis en jeu.

Sélectionner un jeu (et un back up) dans chaque catégorie et s’inscrire par mail, facebook ou au magasin. 5€ par participant, inscription obligatoire pour le 12 avril au plus tard. Le paiement valide l’inscription.

Il sera possible de tester les jeux proposés lors du Ludi Day, des prochaines soirées jeux (11/3 et 8/4) ou en magasin.

Les inscriptions pour la soirée/nuit du jeu sont ouvertes. Si vous souhaitez jouer la nuit, il est nécessaire de s’inscrire à une table proposée ou d’en proposer une. Il sera possible de prendre un petit-déjeuner pour les plus motivés.