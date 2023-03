Avant de l’écraser à Eupen, Christophe a harcelé Valérie durant 3 ans: «Il faisait des crises de jalousie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux jours après le drame survenu à Eupen, les langues se délient et on en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles Christophe, un trentenaire, a écrasé deux de ses voisines sur un chemin cyclo piéton à Eupen, avant de se jeter sous un camion sur la E40, à hauteur de Welkenraedt. Si le parquet d’Eupen, en charge du dossier, fait état d’un conflit de voisinage qui a fait l’objet d’une plainte et d’une médiation pénale, le compagnon de l’une des deux victimes assure que la situation était bien plus grave.