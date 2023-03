Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 7 mars prochain, les États membres de l’UE devraient approuver l’accord du Conseil d’imposer que les nouvelles voitures et camionnettes mises en vente à partir de 2035 soient neutres en carbone. Cette décision engendra l’avènement du (presque) tout à l’électrique. Même si en Italie, le ministre des Transports, Matteo Salvini (Lega/ID), a récemment crié au loup en déclarant que l’accord était « fou et déconcertant ». « Il serait contraire aux industries et aux travailleurs italiens et européens ». Pour que le texte de loi passe, il faut que 55 % des États membres votent « pour » et que cela représente 65 % de la population de l’UE.