Guerre en Ukraine: Greenpeace réclame des «stress tests à la guerre» pour les centrales nucléaires belges

L’ONG de défense de l’environnement estime que le conflit doit pousser au renforcement de la sécurité des réacteurs nucléaires à l’échelle internationale.

« Aucun réacteur au monde ne peut résister à une attaque armée et il est impératif de tirer les leçons de l’Ukraine », alerte Jan Vande Putte, spécialiste du nucléaire chez Greenpeace Belgique. « Les centrales nucléaires belges doivent également être soumises à de nouveaux tests de résistance et des normes de sécurité plus strictes sont nécessaires pour réduire les risques », souligne-t-il.