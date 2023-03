Scandale au Parlement européen: Kaili et Tarabella restent en prison, Giorgi n’aurait vu sa fille qu’une fois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chambre des mises en accusation près la cour d’appel de Bruxelles a décidé, ce vendredi, de prolonger d’un mois la détention préventive de Marc Tarabella et de deux mois celle d’Eva Kaili. Le Belge et la Grecque font partie des inculpés dans l’enquête du parquet fédéral belge sur des faits présumés de corruption au sein du Parlement européen. « Nous continuerons à nous battre pour faire sortir un innocent de prison, car Marc Tarabella est innocent », a commenté vendredi Me Maxim Töller, l’avocat de l’eurodéputé dans un communiqué. « Il n’a rien à se reprocher et n’a jamais reçu d’argent ou de cadeaux en échange de ses opinions », a-t-il réaffirmé.