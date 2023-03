Au cirque Le Graët, Infantino est la guest star

Noël Le Graët a démissionné de la présidence de la FFF devant « son » comité exécutif ému presque aux larmes ! Dans la foulée, il a été repêché par le patron de la FIFA, l’improbable Infantino, pour reprendre le bureau parisien du foot international. Accusé de harcèlement, sexuel et moral, et d’un management baigné dans l’alcool, l’octogénaire breton est dans le déni absolu. Entre copains et coquins, Infantino lui offre une bouée de sauvetage. Quel spectacle indigent. Entre-soi et mépris : quel pied de nez ces deux-là font à la morale et au foot ! La FFF devient difficilement gouvernable quand, en plus, les stars quittent le navire de son équipe féminine, dénonçant le management de leur coach Diacre et les errements de cette fédération. Just Fontaine, icône du foot français, meilleur buteur dans une Coupe du monde (13 goals en 1958 en Suède) doit déjà se retourner dans sa tombe. Au cirque Le Graët, Infantino est la guest star.