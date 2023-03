Adnan Januzaj fait ses grands débuts en Turquie avec Basaksehir

En visite à Alanyaspor, Januzaj et ses coéquipiers se sont inclinés 1-0. Le Diable Rouge (15 sélections), prêté par le FC Séville début février, est entré à l’heure de jeu (58e).

Un but d’Efkan Bekiroglu (54e) a suffi à la victoire d’Alanyaspor qui a joué à dix en fin de rencontre après le rouge du Néerlandais Leroy Fer (69e). Basaksehir a aligné dans son effectif quelques noms familiers avec le Belgo-algérien Ahmed Touba et les anciens joueurs d’Anderlecht Lucas Biglia et Stefano Okaka.