Grande récolte de vivres pour aider les enfants défavorisés: participez à l’Opération Arc-en-Ciel les 18 et 19 mars à Mons-Borinage

Cette action solidaire a pour but de récolter un maximum de denrées afin de permettre aux associations bénéficiaires d’économiser sur leur budget nourriture et de pouvoir réinjecter cet argent dans les loisirs, vacances et séjours des enfants dont elles s’occupent. Ces associations ont des profils variés : maisons d’accueil et d’hébergement, maisons de jeunes, écoles de devoirs, etc.

Chaque année, au mois de mars, c’est une tradition en Wallonie et à Bruxelles : des milliers de jeunes sillonnent les rues afin de récolter des vivres non périssables pour permettre aux enfants défavorisés d’accéder à des loisirs.

Toutes partagent comme point commun leur mission d’aide, de soutien et de suivi des enfants et jeunes défavorisés. Des actions coûteuses, qui demandent parfois de faire des choix budgétaires au détriment des loisirs, pourtant essentiels à l’épanouissement des enfants. Ces dernières années de crise, et encore la récente augmentation des énergies, n’ont d’ailleurs pas aidé ces structures, qui peinent à proposer aux enfants des activités de loisirs.

C’est pourquoi cette récolte, en plus d’être historique, est un événement qui tient particulièrement à cœur à l’ASBL Arc-en-Ciel car il rassemble de nombreux citoyens autour de quatre valeurs fondatrices : solidarité, éducation, égalité des chances et engagement.

Solidarité

L’Opération Arc-en-Ciel est en effet l’occasion de faire passer un message de solidarité au plus grand nombre, et surtout aux enfants !

Les récoltants de l’Opération sont souvent des jeunes issus de mouvements de jeunesse ou d’associations locales, ou encore des élèves qui organisent la récolte au sein de leur école. D’autres acteurs s’engagent également à rendre cette récolte possible. Tout d’abord, les généreux donateurs venus de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce à qui plus de 100 tonnes sont récoltées chaque année ; mais aussi les responsables régionaux et leurs équipes de volontaires qui coordonnent la collecte et s’occupent notamment d’acheminer les vivres vers les centres de tri, de les empaqueter et de redistribuer les colis aux associations membres.

L’affiche de l’événement. - D.R.

« Quand nous parlons de vivres non périssables », explique Sophie Vanderheyden, responsable de l’Opération, « nous parlons de produits consommables dans les 6 mois, de préférence des goûters (biscuits, jus, gaufres, etc.). Nous manquons énormément de conserves (légumineuses, poissons, fruits…) et d’aliments petits-déjeuners comme des céréales, des confitures, des pâtes à tartiner ou du lait de vache/végétal. Les vivres doivent être contenus dans leur emballage d’origine, fermé et indiquant une date de péremption. Nous acceptons aussi les produits d’hygiène neufs comme le savon, le shampoing, les crèmes solaires, etc. »

En pratique

Ces 18 et 19 mars, les denrées seront récoltées au sein des écoles, en rue ou encore dans les magasins.

Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 18 et 19 mars, mais vous avez envie de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le dans un magasin Fox & Cie entre le 11 et le 25 mars. Liste des magasins sur www.foxetcompagnie.be

À Mons, vous trouvez un magasin Fox & Cie sur le site des Grands Prés.