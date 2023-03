Après deux jours de discussions, c’est l’apaisement entre les actionnaires et la direction de la société liégeoise Mithra

Réuni ces jeudi 2 et vendredi 3 mars pour discuter de l'approbation des résultats annuels 2022, du suivi de la recherche et développement et de sujets liés à la gouvernance d'entreprise, le Conseil d'administration de Mithra, une entreprise dédiée à la santé féminine, vient d’informer le marché des résolutions décidées. Le conseil d'administration indique que sa confiance dans la capacité de la Société à concrétiser à terme ses promesses est renforcée compte tenu des avancées récentes annoncées :

- le profil de sécurité positif de notre produit candidat Donesta®, comme indiqué dans un communiqué de presse distinct publié plus tôt dans la journée ;

- les résultats scientifiques de BCI révélant que les études précliniques confirment le large potentiel des inhibiteurs innovants et propriétaires du CSF-1R pour traiter différentes pathologies, dont l'endométriose, le cancer et les troubles inflammatoires. Ces résultats renforcent l'intention de Mithra d'acquérir les droits de propriété intellectuelle de BCI Pharma et de finaliser l'option d'acquisition pour développer de nouveaux inhibiteurs de tyrosine kinase pour le traitement de l'endométriose, des cancers féminins et d'autres maladies ;

- le fait que la direction de Mithra cherche à optimiser le potentiel de notre CDMO ; - les perspectives en termes de développement commercial pour les États-Unis. Un nouveau CEO ? Le CEO actuel Léon Van Rompay. - S.P. Le Conseil d'administration a également discuté des progrès réalisés dans la sélection d'un nouveau CEO. Conformément au mandat donné il y a quelques mois à un chasseur de têtes de premier plan afin de trouver un successeur à M. Leon Van Rompay, la société a reçu des marques d’intérêt pour ce poste de la part de candidats internationaux de haut niveau. Trois candidats ont été sélectionnés par le comité de nomination et de rémunération. Leur profil sera soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le nouveau CEO de Mithra devrait être annoncé dès que possible. M. Van Rompay a confirmé sa volonté de continuer à occuper la fonction de CEO de Mithra jusqu'à la fin de ce processus de sélection. Une fois celui-ci terminé, M. Van Rompay continuera de conseiller la Société, comme le fait actuellement M. Fornieri. Le Conseil d'administration exprime sa satisfaction de pouvoir continuer à compter sur les conseils avisés de M. Van Rompay compte tenu de sa grande expérience dans le secteur pharmaceutique. Par ailleurs, les mandats des membres du conseil d'administration expireront à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le processus de sélection est en cours et Mithra entend s'adjoindre de nouveaux profils dont l'expertise et la compétence dans le secteur pharmaceutique et financier contribueront à assurer la qualité et la pertinence des orientations prises dans le développement et la commercialisation de ses produits. Deux réactions Pour Christian Moretti, le président du conseil d'administration de Mithra: « Le conseil d'administration a adopté des résolutions constructives qui permettront à l'entreprise de s’appuyer sur les progrès très encourageants réalisés ces dernières semaines. Ces résultats attestent une fois de plus des nombreuses possibilités futures que Mithra est en mesure d'offrir. » François Fornieri, le fondateur et actionnaire principal de Mithra. - S.P.