Brian Riemer (44 ans) a évidemment pu compter sur Anders Dreyer et Islam Slimani pour aider Anderlecht à sortir de la crise. Mais le travail du Danois avait déjà commencé bien avant les transferts de son compatriote et de l’international algérien. Invaincu depuis six rencontres d’affilée en championnat, le T1 des Mauves espère voir ceux-ci enfin s’imposer face à une équipe du Top 8, dimanche, à Gand.

Ce serait une grande première cette saison, dans un duel qui s’annonce décisif pour les play-offs 2 face à une équipe gantoise que le RSCA n’a plus battue depuis dix duels de rang. Le dernier succès anderlechtois face aux Buffalos date de novembre 2018, lorsque Sven Kums avait survolé la rencontre. Riemer croise les doigts pour que ses Bruxellois inversent la tendance grâce à une rage de vaincre, un physique, une mentalité et une confiance retrouvées depuis son arrivée dans la capitale. En attendant, il se dévoile comme jamais.