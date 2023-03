Les «Supralympiades», une initiative du CJ Wapi, ont rencontré un franc succès à Estaimpuis: «De la découverte et un peu de légèreté»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour les derniers jours des congés de « détente », le Centre de jeunes de Wallonie picarde a décidé de réunir de nombreux jeunes issus de différents centres, ce vendredi de 10h à 17h30. Diverses animations étaient proposées à ces 80 jeunes présents dans le Centre sportif d’Estaimpuis, sous les yeux du Bourgmestre Daniel Senesael. L’initiative a rencontré un franc succès auprès des participants.

« Il s’agissait effectivement d’une journée sportive entre les centres de jeunes : les maisons de jeunes, les centres d’information et les centres de rencontres et d’hébergement », précise Mike Moerman, coordinateur de l’événement. « Il y a un grand conseil qui a été créé un peu après le crise sanitaire. Les jeunes qui le composent se sont réunis et ont défini cinq thématiques dont le sport. Nous étions une vingtaine d’animateurs pour animer cette journée avec des jeunes, représentant treize centres de Brugelette à Comines. »