Plan climat: l’Union Européenne espère un accord proche du libre-échange avec Washington

L’accord envisagé côté européen ne devrait cependant pas être finalisé avant la visite, a-t-on indiqué de même source, les discussions avançant lentement sur certains points.

Mais la volonté est d’éviter d’entrer « dans une course aux subventions » de part et d’autre de l’Atlantique qui serait « dommageable pour tous. Nous dépenserions tous de l’argent inefficacement ».

« Nous avons les mêmes objectifs en termes de lutte contre le réchauffement climatique, la prospérité ou contrôler certaines économies insuffisamment ouvertes. Evitons de nous marcher sur les pieds », a insisté cette source.

Les discussions entre Mme von der Leyen et le président américain Joe Biden devraient également concerner l’accord global relatif à l’acier et à l’aluminium durable, en cours de discussion depuis plus d’un an.