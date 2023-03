Guerre en Ukraine: le procureur général ukrainien annonce l’ouverture d’un bureau de la Cour pénale internationale à Kiev

« Aujourd’hui, le gouvernement ukrainien a approuvé un mémorandum entre le gouvernement ukrainien et la Cour pénale internationale qui permettra l’ouverture du bureau du procureur de la CPI en Ukraine dans un avenir proche », a déclaré Andriy Kostin.

M. Kostin a ajouté, au cours d’une conférence de presse à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, que cela « permettra au procureur de la CPI d’enquêter plus complètement sur les crimes internationaux commis en Ukraine ».

« Toutefois, il n’existe pour l’instant aucun mécanisme juridique qui permettrait à la CPI de traduire en justice pour le crime d’agression ceux qui ont planifié et lancé cette guerre brutale et non provoquée », a-t-il ajouté. « Cela nécessiterait la création d’un tribunal international spécial ».