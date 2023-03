EDITO – Ces Enfoirés qu’on aime… critiquer

Pourquoi regarde-t-on, si nombreux, chaque année, les Enfoirés (sur TF1) alors que les artistes, eux-mêmes semblent devoir parfois se justifier d’y participer ? Pour la xième année, on s’est posé la question et on a tenté d’y répondre. Déjà, ce qui est amusant, c’est que selon les interprètes, soit on comprend enfin certaines paroles qui nous avaient échappé après avoir pourtant tourné dans nos oreilles pendant des mois voire des années (à l’inverse, on a la démonstration du pourquoi certains artistes français ne devraient jamais chanter en anglais), soit on croit re-découvrir des tubes dans une autre langue… Ah non, autant pour nous, c’était bien l’original en français… avec un accent forcé ou une diction approximative (on ne sait pas trop) d’un artiste qui aime affirmer qu’il est « à part, avec un style » à lui (mais pas de voix). Et on a envie de lui dire : t’es juste là pour bien chanter mec et la jouer en équipe…

de videos Mais passons aux bonnes petites surprises. Comme quand on croit arriver un moment de « gênance » quand l’acteur réalisateur Philippe Lacheau se lance dans le 1er acte d’une comédie musicale sur le divorce et qu’on se prend à apprécier le moment quand Sofia Essaïdi (juste pour enfin la réentendre on n’était pas mécontent de la soirée) chante (très joliment) le « point G » (c’est comme Nolwenn, tout ce que sa voix touche se transforme en or).

Ce qu’il y a de bien aussi avec les Enfoirés, c’est que le programme nous permet, chaque année, de revoir nos « classiques ». Certes du répertoire de la chanson française, mais surtout, à travers un « Qui est-ce ? » géant. Manque plus que Marie-Ange Nardi et ce serait le revival de « Qui est qui ? » ! Comme ils sont toujours plus nombreux sur scène – et costumés en plus !, de quoi bien paumer les moins physionomistes – ça peut être intéressant que certains visages se rappellent à vous, soit parce que vous ne savez plus quand vous les avez vus pour la dernière fois, soit parce que vous ignorez si vous les avez déjà croisés un jour dans votre téléviseur, soit encore parce que vous les « confondez tous ces nouveaux venus qui n’ont pas de nom de famille »… Et, mine de rien, au scrabble des people, ça peut valoir pas mal de points. Exemple : si on ajoute deux lettres à Zaz (avec sa « joie » et sa « bonne humeur ») ça fait… Zazie.

En revanche, ce qu’on n’a toujours pas compris, c’est comment le sélectionneur des Enfoirés, pas Coluche ni Goldman donc, compose son équipe. Dans l’espace (Pesquet), sur les terrains de sport et dans la liste du box-office (le casting de « Alibi.com »), mais visiblement pas toujours là où il devrait chercher : dans les salles de concert bourrées à craquer. Alors, pourquoi on regarde les Enfoirés ? Parce que ce soir-là, sur France 3, il y avait une belle rediff’ des shows des maîtres en matière de divertissement chanté en télé, ceux des Carpentier. Parce que, ben, d’abord, les Carpentier, ne sont plus, malheureusement. Ensuite, parce qu’on a tous différents chouchous parmi la troupe des Enfoirés (peut-être de moins en moins pour les anciens) – mais qu’au final, on est tous d’accord pour dire que surgiront un ou deux moments d’émotion qui auront vraiment valu la peine qu’on passe outre ces chanteurs (ou autres) qu’on ne peut pas saquer. Il y aura toujours ce petit nouveau (Mentissa sur « Toutes les machines ont un coeur ») dans un decor splendide qui nous fera dire « longue vie aux Enfoirés » et ces très anciens (Jane Birkin en gest star et Julien Clerc qu’on a à peine vu) qui nous feront toujours dire que c’était mieux avant.