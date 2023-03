L’acteur Tom Sizemore, connu pour ses rôles dans «Pearl Harbor» ou «Il faut sauver le soldat Ryan», est décédé à 61 ans

L’acteur américain Tom Sizemore est décédé vendredi à l’âge de 61 ans. Le comédien a été victime d’un anévrisme cérébral en février et le maintien de ses fonctions vitales a pris fin vendredi. Il est resté dans le coma pendant plusieurs semaines et est mort assez peu de temps après avoir été débranché, a fait savoir son manager Charles Lago. Quelques jours auparavant, des médecins avaient conclu que plus rien ne pouvait être fait pour lui.

Tom Sizemore, dont la carrière au cinéma et à la télévision s’étend sur plusieurs décennies, est surtout connu pour ses rôles de sergent endurci par la guerre aux côtés de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan en 1998, et de commandant d’un bataillon de Rangers dans La Chute du faucon noir en 2001. Il a été nominé pour un Golden Globe Award en 2000 pour son rôle dans Témoins sous contrôle. Il a également joué dans d’autres films tels que Natural Born Killers, Pearl Harbor et Heat.