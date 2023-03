Rafael Vinoly, concepteur de gratte-ciel emblématiques, est décédé

« Au nom de ma famille, mes collègues et nos nombreux partenaires dans le monde, j’ai la tristesse d’annoncer que mon père (…) est décédé de façon inattendue hier (jeudi), 2 mars, à 78 ans », a déclaré son fils Roman sur le site internet de la société qu’il avait fondée et qui a son siège à New York.

Acclamé et parfois controversé, l’architecte né à Montevideo en 1944 laisse plus de 600 œuvres dans le monde entier, hôtels, salles de concert, stades ou aéroports, comme le terminal de Guadalajara (Mexique) ou le pont circulaire sur la lagune Garzon, en Uruguay.