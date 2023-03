Herman De Croo annonce qu’il fera don de l’intégralité de la pension supplémentaire qu’il a perçue au cours des trois dernières années

« Cet argent est 100 % légal. Les politiciens qui prétendent le contraire devraient retourner à l’école. Cette compensation est incluse dans le budget, qui a été approuvé par la Chambre des représentants et publié au Staatsblad. Je ne veux pas qu’on me qualifie de profiteur. J’ai travaillé pour mon argent. Ils ne me diffameront pas ».