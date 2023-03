Espagne: l’ancien président de Valence condamné pour attouchements sexuels sur un jeune joueur du club

Pedro Cortés, ancien précisent du club de Valence entre 1997 et 2001, a été condamné à un an et dix mois de prison pour avoir comis des infractions sexuelles sur un joueur mineur du centre de formation. De plus, il a également reçu l’interdiction s’approcher à moins de 200 mètres de la victime.

La sentence a été rendue publique ce vendredi. Lors de l’audience, l’ancien président a nié avoir touché les parties intimes du mineur, bien qu’il ait reconnu être l’auteur de certains SMS envoyés au footballeur.