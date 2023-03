Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Apprendre aux enfants victimes de harcèlement à l’école à déjouer l’emprise et le comportement toxique de leur « bourreau » : c’est ce que propose France Seidenschnur, une institutrice active depuis près de 25 ans. Le harcèlement scolaire est un phénomène qui est l’objet d’une véritable prise de conscience ces dernières années. Mais l’originalité de la démarche de la citoyenne de Vellereille-les-Brayeux (Estinnes), c’est de combiner l’apprentissage de techniques spécifiques avec la médiation animale ! Elle s’apprête à prendre ses premiers enfants en charge dans ce cadre précis.

« C’est assez récemment que je me suis intéressée à l’accompagnement contre le harcèlement, mais cela fait plus de 25 ans que je me passionne pour la médiation animale », explique-t-elle. « J’ai fait un parcours classique de formation comme institutrice maternelle, mais j’avais déjà en tête un projet de médiation animale. Mon travail de fin d’études avait porté sur les bienfaits de la présence d’un chien dans une classe de maternelle. Mon chien m’y avait accompagné pendant trois semaines. Mais j’ai ensuite mis ce projet entre parenthèses et je suis devenue enseignante. Il y a quelques années, il m’est revenu en tête. J’ai regardé ce qui se faisait ailleurs : en Suisse, en France et surtout au Canada, à la pointe dans le domaine. »