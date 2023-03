Pierre Ménès accusé d’agressions sexuelles: l’enquête visant l’ancien chroniqueur sportif a été clôturée Pour rappel, la journaliste Marie Portolano avait accusé son collègue de l’avoir agressée sexuellement en 2016. La chaîne Canal+ avait ensuite ouvert une enquête interne. Un signalement à la justice avait été effectué. Isopix

Par M.R.

Ce vendredi 3 mars, le parquet de Nanterre a indiqué à l’AFP que l’enquête pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel visant Pierre Ménès a été clôturée « récemment ».

Pour rappel, tout a commencé en mars 2021 à la diffusion sur Canal+ du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Dans son film, l’animatrice (qui officie désormais sur M6) dénonçait le sexisme dans le monde du journalisme sportif et accusait notamment son ex-collègue Pierre Ménès d’agressions sexuelles. Canal+ avait alors ouvert une enquête interne, suite à laquelle un signalement à la justice avait été fait l’inspection du travail des Hauts-de-Seine, en décembre 2021. Quelques jours plus tard, en janvier 2022, une enquête préliminaire avait été ouverte. Pierre Ménès avait été entendu en audition libre par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP).

Aujourd’hui, cette enquête a donc été clôturée. Le parquet va à présent « déterminer si elle doit être relancée » ou si elle « suffit pour prendre une décision d’orientation ». Selon l’avocat de Pierre Ménès, Me Arash Derambarsh, joint par l’AFP, le dossier ne contiendrait « aucun élément matériel, ni intentionnel, qui amène à caractériser la moindre infraction pénale ». Il précise qu’« un nombre invraisemblable de preuves » a été apporté « pour dédouaner M.Ménès ».

Précisons qu’à la suite de ces révélations, le chroniqueur sportif de 59 ans n’est plus à l’antenne de Canal+ depuis plus d’un an.